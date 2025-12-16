Строительство участка северного обхода Махачкалы обойдется в 6,2 млрд рублей

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ»» запустило конкурс на строительство третьего этапа северного обхода Махачкалы. Начальная цена контракта достигает 6,2 млрд руб., финансирование идут из федерального бюджета. Заявки подрядчики подают до 14 января 2026 года, а завершить работы нужно к 30 ноября 2027 года, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подрядчик построит участок федеральной автодороги Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала». Работы включают возведение дороги, переустройство газопроводов, благоустройство и озеленение территории. Проект разгрузит ключевой участок Р-215, где образуются заторы, особенно у транспортной развязки через ж/д пути в поселке Тюбе.

Общая протяженность обхода составит 31 км, общая стоимость проекта — 31,1 млрд руб. Строительство ведут в три этапа, третий как раз выходит на тендер. Ранее власти Дагестана анонсировали старт работ во втором квартале 2025 года с завершением к 2028 году. Министр транспорта республики Джамбулат Салавов подчеркивал, что обход улучшит доступность Махачкалы и снимет нагрузку с трассы.

Проект вписывается в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и развитие коридора «Север — Юг». В Дагестане параллельно строят обходы Дербента и Хасавюрта на 105 млрд руб. суммарно, первые 9 км хасавюртовского участка введут в январе 2025 года.

Идею обхода обсуждали с 2014 года, но финансирование открыли после обращений главы Дагестана Сергея Меликова. В 2022-м выделили 86,7 млн руб. на проектирование. К IV кварталу 2025-го проект прошел экспертизу, что ускорило тендер. Северный обход повысит пропускную способность региона, где трафик на Р-215 растет из-за порта Махачкалы и транскаспийских маршрутов.

Станислав Маслаков