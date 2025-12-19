В Ставрополье обновят более 300 участков внутридомовых сетей в 2026 году

В 2026 году Ставропольский край начнет масштабное обновление внутридомовых инженерных систем. Планируется заменить и отремонтировать свыше 300 участков сетей в многоквартирных домах. Об этом заявил министр ЖКХ региона Александр Рябикин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации чиновника, работы по налаживанию коммунальной инфраструктуры проводятся по поручению главы Ставрополья Владимира Владимирова. Финансирование осуществляется в том числе за счет средств регионального бюджета.

«Для выполнения ремонта подрядчикам потребуется доступ к коммуникациям, проходящим через квартиры жильцов. Специалисты предупреждают: отказ в допуске может привести к срыву сроков, аварийным ситуациям и дополнительным расходам»,— пояснил господин Рябикин.

Министр уточнил, если в стояке системы теплоснабжения хотя бы одной квартиры остается старый участок, температура в остальных жилищах снижается. Поэтому капремонт инженерных систем требует 100% замены коммуникаций.

Валентина Любашенко