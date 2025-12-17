В КБР запустили чат-бот психологической помощи молодежи

В Кабардино-Балкарии запустили круглосуточный анонимный чат-бот «Я молод. Вопросы и ответы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

База данных чат-бота содержит более тысячи вопросов, которыми могут быть обеспокоены подростки и молодые люди. Ответы на эти вопросы и практические советы подготовлены профессиональными психологами. При этом пользователям гарантирована абсолютная конфиденциальность, что подтверждается отсутствием необходимости регистрации.

Чат-бот помогает молодым людям справляться с внутренними кризисами, разрешать конфликты и укреплять психологическое благополучие.

Мария Хоперская