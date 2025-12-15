Ставропольский край ежегодно посещают 23 тысячи гастротуристов

Ежегодно в Ставропольский край приезжают более 23 тыс. гастротуристов из разных регионов России. По результатам исследования «Винный гид России», которое проводилось при поддержке Минпрома, Минсельхоза и АНО «Российская система качества», 28 вин от семи производителей из Ставрополья были включены в винную карту страны. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы регионального Минэкономразвития.

В ведомстве отмечают, что Ставрополье входит в число 18 виноградо-винодельческих зон России, занимая четвертое место по площади виноградников. Регион располагает значительным производственно-хозяйственным комплексом, способным выпускать вина из местного сырья. Терруары Ставропольского края, такие как Бештау, Прикумское плато и Зункарские пески, обладают уникальными характеристиками, которые делают их подходящими для виноделия.

В числе объектов гастротуризма Ставропольского края значатся винодельческие хозяйства «Кавигрис» и «Прасковейское», фермерские хозяйства Батрака В.В., Железной А.Н., Козлаковой Е.В., Трегуба Г.М., Добана М.В., Нидеиной И.В. и индивидуального предпринимателя Колесникова М.Д. В экскурсии входят посещение виноградников, знакомство с процессом производства и дегустация готовой продукции.

Наталья Белоштейн