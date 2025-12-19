Путин поручил проработать вопрос пособиями после обращения Ставропольчанки
Владимир Путин назвал правильным предложение о продлении пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Соответствующий вопрос прозвучал во время ежегодной прямой линии и большой пресс-конференции президента 19 декабря 2025 года.
Ставропольчанка Юлия Питькова обратилась к главе государства с просьбой продлить выплаты. По ее словам, после полутора лет семьи остаются один на один с проблемой: детей не берут никуда, а работать полноценно родители не могут.
«Это правильный вопрос»,— отметил президент, добавив, что ключевая сложность связана с бюджетными ограничениями.
Путин подчеркнул, что правительству предстоит подумать над системным решением подобных задач. Одним из вариантов он назвал развитие инфраструктуры для самых маленьких.
«Что касается яслей, детских садов и возможности для мамы выйти на работу — это тоже один из способов решения вопроса. У нас многое сделано для реновации школ, сейчас идет программа обновления детских садов. И было бы правильно сразу создавать ясельные группы», — заявил глава государства.
Отдельно президент отметил необходимость проработать вопрос времени пребывания ребенка в детском саду.