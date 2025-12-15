«Дагэнерго» завершила ремонт энергосетей в пострадавших районах

«Дагэнерго» полностью восстановила подачу электричества во всех пострадавших от непогоды районах Дагестана к 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации ведомства, для устранения последствий технологических нарушений привлекли 84 сотрудника и 28 единиц спецтехники. Энергетики заменили 15 поврежденных опор и 43 изолятора. Сбои в работе энергосистемы произошли из-за обрывов и схлестывания проводов, падения посторонних предметов на линии электропередачи и поломанных ветром опор.

Восстановительные работы начались утром 14 декабря в десяти районах республики и столице. Ремонт проводился в Хасавюртовском, Ахтынском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Кизилюртовском, Бабаюртовском, Табасаранском, Сергокалинском и Карабудахкентском районах, а также в Махачкале.

Непогода обрушилась на Дагестан в ночь на 13 декабря.

Валентина Любашенко