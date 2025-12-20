Елка главы Кисловодска собрала более 600 детей военнослужащих и участников СВО

20 декабря в Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И. Сафонова прошла елка Главы города Кисловодска, на которую собрались более 600 детей из семей участников специальной военной операции, правоохранительных органов и специальных служб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам градоначальника, в программе праздника были тематические фотозоны с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также интерактивные игры. Кроме того, юным зрителям показали спектакль «Снежная Королева».

«Новый год — время, когда и взрослые, и дети начинают верить в исполнение всех заветных желаний. Всегда хочется подарить детям ощущение радости и волшебства, так как это незаменимый элемент праздника. Мы подготовили для юных кисловодчан интерактивную программу с конкурсами. И, конечно же, ни один ребенок не остался без сладкого подарка от Деда Мороза и Снегурочки», — рассказал глава города.

Ефим Мартов