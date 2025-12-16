Себестоимость жилья на Ставрополье достигла 55,1 тысяч рублей за метр

«Дом.РФ» зафиксировала среднюю себестоимость строительства 1 кв. м общей площади в Ставропольском крае на уровне 55,1 тыс. руб. в декабре 2025 года. Специалисты портала проанализировали проектные декларации застройщиков по всей России, включая объекты по 214-ФЗ. В крае зарегистрировали 238 новостроек и 184 проектные декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Медианная себестоимость составила 57,4 тыс. руб. — половина объектов дешевле этой отметки, половина дороже. Ставрополье занимает второе место в СКФО: Карачаево-Черкессия лидирует с 57,4 тыс. руб., Северная Осетия следует с 49,7 тыс. руб., Чечня — 49,6 тыс. руб., Дагестан — 38,4 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 29,6 тыс. руб. По Ингушетии данных нет.

Минстрой РФ установил среднюю рыночную цену 1 кв. м на октябрь–декабрь 2025 года в 97,8 тыс. руб. — на 2% ниже III квартала (99,5 тыс. руб.), но на 5% выше IV квартала 2024 года (93,1 тыс. руб.). В Дагестане цена упала до 83,2 тыс. руб. — минус 0,3% к III кварталу и минус 0,8% к IV кварталу прошлого года. По России норматив достиг 113,7 тыс. руб. во II полугодии.

В Ставрополе администрация утвердила цену квадрата на IV квартал в 103 933 руб. — рост на 11,6% к концу 2024 года (93 103 руб.). Кисловодск лидирует с 196 130 руб., Пятигорск — 155 010 руб., Ессентуки — 141 140 руб. За год в новостройках Ставрополя цены выросли на 8% — с 96,9 тыс. руб. до 105 тыс. руб., в Махачкале прибавка достигла 17% — до отметки выше 118,5 тыс. руб.

Данные «Дом.РФ» отражают затраты строителей без прибыли и рыночных наценок. Низкие показатели на Кавказе связаны с дешевыми материалами и трудом, но рыночные цены растут из-за спроса на курортах. Нормативы используют для соцвыплат и переселения из аварийного жилья.

Станислав Маслаков