Производитель труб в Невинномысске банкротится с долгом 420 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал признаки банкротства у ООО «ПТК Альфапайп-Юг» и ввел процедуру наблюдения. Руководство предприятия самостоятельно подало заявление о признании компании несостоятельной. Общий размер задолженности составляет 420,3 млн руб.

В списке кредиторов должника — ООО «Бизнесальтернатива», ООО «Центрополимер», министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья, ООО «Фонд Развития Промышленности», ПАО «Сбербанк», ООО «Госснабрезерв», ПАО «ЛК Европлан», ООО «Автолизинг» и налоговые органы.

Суд установил, что просроченная свыше трех месяцев задолженность превышает 2 млн руб., что является основанием для признания неплатежеспособности. В арбитражном суде уже рассматриваются иски кредиторов о взыскании долгов.

Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 14 апреля 2026 года. Временным управляющим утвержден Антон Кузьменко из Ассоциации арбитражных управляющих Сириус.

По балансу должника на конец 2024 года активы оценивались в 765 млн руб. Однако инвентаризация выявила недостачу на сумму 270 млн руб.

Предприятие является крупным российским изготовителем полимерных трубопроводных систем для водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и дорожного строительства. Завод расположен в Региональном индустриальном парке Невинномысска и производит трубы из полиэтилена низкого давления диаметром от 20 мм до 800 мм. Площадь производственных помещений превышает 20 тыс. кв. м.

Первую очередь производства полиэтиленовых труб запустили в августе 2022 года, инвестировав свыше 66 млн руб. и создав 46 рабочих мест. Через год ввели новый комплекс, увеличивший объем выпуска. По данным региональных властей, общие инвестиции в проект составили 316,39 млн рублей.

В 2023 году компания произвела 4298 тонн продукции, за первое полугодие 2024 года — 3236 тонн. География поставок охватывает Северо-Кавказский федеральный округ, Краснодарский край и Ростовскую область.

Тат Гаспарян