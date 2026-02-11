Почти 13 тысяч ипотечных договоров оформили жители Северного Кавказа в 2025 году

В Республиках Северного Кавказа сохраняется стабильный интерес к покупке недвижимости. По данным Сбера, в течение 2025 года жители Северного Кавказа заключили почти 13 тысяч ипотечных договоров на сумму свыше 35 млрд рублей, что на 10% выше, чем в 2024 году.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Наибольший объём ипотечного кредитования в прошлом году был зафиксирован в Республике Северная Осетия-Алания, где Сбер выдал более 2,1 тысячи кредитов на 9,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Дагестан, а третью — Кабардино-Балкария. В этих регионах объём выдачи достиг 8,7 млрд и 6 млрд рублей соответственно. В Карачаево-Черкесии эта цифра составила 5,1 млрд рублей. А самым высоким темпом роста отличается Ингушетия, где общий объём выданных жилищных кредитов увеличился за прошедший год сразу на 60%, составив 1 млрд рублей.

Чеченская Республика стала лидером по числу приобретённой недвижимости в ипотеку среди Республик Северного Кавказа: так, в прошлом году жители региона оформили свыше 4,3 тысяч договоров.

Валерий Бирагов, Управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка: «На протяжении нескольких лет наш регион уверенно удерживает лидирующую позицию среди Республик Северного Кавказа как по количеству заключённых сделок на покупку жилья, так и по их объёму. В 2025 году жители Северной Осетии-Алании приобрели частную и коммерческую недвижимость при поддержке Сбера на сумму 9,2 млрд рублей, а общее число договоров достигло 2,1 тысячи штук. Большинство покупателей воспользовались льготными государственными программами, особенно востребованной оказалась «Семейная ипотека». В нашем регионе традиционно высокая активность сохраняется на рынке новостроек: в прошлом году объёмы продаж квартир в новых домах оказались практически вдвое выше, чем на вторичном рынке».

По данным Сбера, в 2025 году почти 42% всех выдач в Республиках пришлось на первичный рынок, наибольшая доля фиксируется в Северной Осетии. Второе место заняли сделки по покупке готовой недвижимости — на них пришлось 40% от общего числа займов, особенно активно приобретали готовые квартиры жители Чечни. Третье место сохраняется за рынком загородного жилья, на который пришлось более 17% выданных ипотек. Также отмечается рост интереса к кредитованию или рефинансированию кредита под залог недвижимости — в прошлом году в Республиках было заключено более одной тысячи таких сделок, что на 54% больше, чем в 2024 году.