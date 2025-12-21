Три региона СКФО получат 870 млн рублей на развитие энергетики и ЖКХ

На выполнение программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии правительство России дополнительно направит более 870 млн руб. до конца 2025 года. Соответствующая информация размещена на сайте кабинета министров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно распоряжению правительства, Дагестан получит 505 млн руб., Северная Осетия — 280,3 млн руб., а Ингушетия — 85,8 млн руб.

Программы модернизации энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства предусматривают объединение региональной собственности в сфере ЖКХ и привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов.

Отмечается, что эти меры также включают введение тарифов, обоснованных с экономической точки зрения. Обычно новые тарифы отличаются от прежних, и на период адаптации федеральный центр оказывает поддержку регионам, чтобы потребители не ощущали разницы в стоимости услуг.

Наталья Белоштейн