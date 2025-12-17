Эксперты предсказали повторение «погодных качелей» на Ставрополье в 2026 году

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета подвели климатические итоги 2025 года для Ставропольского края, сообщает пресс-служба СКФУ.

Год принес аномальные температурные колебания. Роберт Закинян, доктор физико-математических наук и заведующий кафедрой анализа геофизической информации СКФУ, назвал его самым парадоксальным за последние годы. Февраль выдался на 5–6 градусов холоднее нормы. Средняя температура в Ставрополе упала ниже обычных показателей. За 3–4 дня выпало более 30 см снега. Коммунальные службы не справлялись, дороги превратились в кашу, пробки парализовали город.

Март начал с морозов до -23°C в ночь на 1-е число. Дети катались на санках, снег лежал плотным слоем. Но с 12 по 18 марта столбик подскочил до +30°C, а местами выше — рекорд для весны. В начале апреля обрушился крупный град, редкий для Ставрополя.

Лето выдалось засушливым и жарким. Июнь напоминал конец мая, но температура в некоторых районах достигла +38°C — норма для июля. Осень растянула бабье лето до декабря. Ноябрь две недели держал тепло.

Роберт Закинян уточняет: аномалии касаются погоды, а не климата. Климат — это средние многолетние показатели, зависящие от широты и рельефа. Погода меняется от потоков воздушных масс: север приносит холод, юг — жару. Отклонения достигают ±10°C, что ощущают люди, растения и животные. Для Ставропольского края стало характерным явление «погодных качелей», когда все меняется очень быстро и внезапно.

Глобальное потепление добавляет нестабильности. С 2015 года лето удлиняется, переходы короче, жара чаще бьет в городах. ВМО прогнозирует: 2025-й войдет в топ-5 самых теплых годов. Парниковые газы и тепло океанов на пике. Потепление растапливает ледники, меняет циркуляцию атмосферы. Это усиливает погодные качели. Прогнозы на 2026-й ненадежны: физика вихрей и облаков пока неясна. Тенденция к потеплению и отклонениям сохранится. Единственное, что можно предсказать о 2026 году на Ставрополье — это повторение «погодных качелей» уходящего года.

Станислав Маслаков