Главные новости за 18 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Пивоваренная компания «Балтика» учредила «дочку» для развития направления HoReCa. Ранее участники рынка говорили о возможном выходе предприятия в новую для себя категорию — производство легких закусок. Также в компании уже давно обсуждают идею создания мультипродуктового холдинга. В пресс-службе «Балтики» заявили, что создание нового юрлица является частью долгосрочной стратегии. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Ученику школы № 191 Санкт-Петербурга, который нанес ножевые ранения учительнице, предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в городском управлении СКР, на допросе подросток частично признал вину, при этом отрицая наличие конфликта между ним и потерпевшей. В тот же день Красногвардейский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО на срок до 15 февраля.

Бывший издатель газеты «Мой район» и основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис уехал из России после того, как прокуратура подала апелляцию по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Ведомство настояло на замене штрафа шестью годами колонии, сообщил предприниматель в соцсетях. «Сейчас я в Вильнюсе. И чувствую себя в полной безопасности, чего давно не было у меня»,— поделился господин Кунис.

В пяти домах во Фрунзенском районе Петербурга отключили отопление и горячую воду из-за прорыва тепломагистрали неподалеку от дома по адресу: Белградская улица, 16. Как сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о произошедшей аварии поступила в диспетчерскую сегодня в 05:35. Через час специалисты начали откачивать горячую воду. Отопление и горячее водоснабжение пообещали вернуть после завершения откачки теплоносителя.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга дали разъяснения по поводу участившихся случаев принуждения школьников пользоваться отечественным мессенджером Max. На этом настаивают некоторые учителя, которые стали создавать чаты с детьми на отечественной интернет-платформе без получения согласия со стороны родителей. В ведомстве заявили, что это дело исключительно добровольное, и никаких нормативных документов, предписывающих образовательным организациям создавать детские чаты только на платформе Max или на любой иной конкретной цифровой платформе, не существует.

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО главе Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елене Никитиной. Она пробудет под арестом еще месяц и 14 суток, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города столицы. Чиновницу обвиняют в отмывании денежных средств, выделенных из бюджета на телесюжеты государственного канала «Санкт-Петербург». Подробнее о деле Елены Никитиной и других фигурантов — в материале «Ъ Северо-Запад».

В ночь на 18 декабря в возрасте 62 лет ушел из жизни совладелец банка «Александровский» Евгений Лотвинов. Печальную новость «Ъ Северо-Запад» подтвердили в банковской сфере. В четверг совет директоров банка в качестве исполняющего обязанности председателя правления финансовой организации утвердил кандидатуру сына господина Лотвинова — Ильи. Последнему 40 лет, с 2016 года он являлся заместителем председателя, членом правления банка «Александровский».

ООО «Версия», выпускающее молочную продукцию, обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из данных картотеки арбитражных дел. Компания основана в 1998 году и производит сливочное масло и сыры под брендами «Лента», «365 дней» «Легенды Беларуси», «Русские традиции», «Страна озер», «Хуторок» и т.д. По данным Rusprofile, предприятие выступает ответчиком по 12 находящимся в производстве арбитражным делам. Общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей.

СПб ГБУ «Мостотрест» объявило конкурс на масштабный ремонт участка Дворцовой набережной — от Дворцового моста до Зимней канавки. Максимальная цена контракта составляет 100 млн рублей, работы должны быть завершены к 15 октября 2026 года. В рамках ремонта планируется провести полную реставрацию гранитной облицовки, восстановить утраченные архитектурные детали, переустроить основание и гидроизоляцию тротуара, а также заменить гранитную брусчатку.

Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Ленинградской области Олега Зинченко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2014 по 2022 год, занимая высокие должности в КУГИ и Контрольном комитете губернатора Ленобласти, Зинченко получил взятки на общую сумму свыше 4,7 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба признала группу лиц, представляющих девелопера ГК «ПИК», нарушившей антимонопольное законодательство. Предписания выданы, в частности, оператору связи «Ловител» и нескольким управляющим компаниям. Как сообщили в ФАС, ранее ведомство возбудило антимонопольное дело. Служба посчитала, что действия представителей группы ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет. Речь идет о жилых комплексах Петербурга, Москвы и Подмосковья.

Россия пока не будет вводить зеркальные меры против норвежского рыбопромыслового флота в ответ на ограничения, которые королевство ранее наложило на суда холдинга «Норебо» Виталия Орлова и компании «Мурман СиФуд» Владимира Хижнякова. Их допуск в норвежскую экономзону по-прежнему остается закрытым. По информации «Ъ Северо-Запад», достичь снятия ограничений в ходе переговоров не удалось. Все подробности — в материале «Ъ Северо-Запад».