Петербургскому школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство учительницы

Ученику школы № 191 Санкт-Петербурга, который нанес ножевые ранения учительнице, предъявили обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст.30 — ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в городском управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что на допросе подросток частично признал вину, при этом отрицая наличие конфликта между ним и потерпевшей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Кроме того, предъявлено обвинение сотруднице охранного предприятия, которая не досмотрела молодого человека, пронесшего нож в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ). Накануне стало известно, что женщина признала вину.

Напомним, что утром в понедельник, 15 декабря, 15-летний ученик напал на учительницу в школе в Красногвардейском районе. В результате 29-летняя преподавательница математики получила как минимум три удара ножом в спину и грудь.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. По данным полиции, школьник также нанес ранение себе и был доставлен в медучреждение. СКР возбудил по данному факту уголовное дело. Руководство учебного заведения призвало родителей и учеников не общаться по поводу случившегося со СМИ.

Все подробности произошедшего — в материале «Ъ Северо-Запад» «Клинок для педагога».

Артемий Чулков