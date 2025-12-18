Совладелец банка «Александровский» Евгений Лотвинов умер на 63-м году жизни

В ночь на 18 декабря в возрасте 62 лет ушел из жизни совладелец банка «Александровский» Евгений Лотвинов. Об этом со ссылкой на источники в банковской сфере сообщил «Деловой Петербург». Печальную новость подтвердили «Ъ Северо-Запад» в финансовой отрасли.

Член Совета директоров, председатель правления банка "Александровский" Евгений Лотвинов во время интервью в офисе банка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным издания, в четверг совет директоров банка «Александровский» в качестве исполняющего обязанности председателя правления финансовой организации утвердил кандидатуру его сына — Ильи Лотвинова. Последнему 40 лет, с 2016 года он являлся заместителем председателя, членом правления банка «Александровский».

Имя господина Лотвинова-старшего связано с банками СПБРР, «Балтонэксим», МБСП, «Промстройбанк» (ПСБ). В 2006 году создал и возглавил Группу БФА, в 2015-м выкупил АО «СМБ-Банк» у единственного акционера владельца фармацевтического холдинга «Фармакор» Александра Афанасьева.

