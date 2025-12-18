ФАС выдала предписания ГК «ПИК» за ограничение прав операторов связи и жильцов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу лиц, представляющих девелопера ГК «ПИК», нарушившей антимонопольное законодательство. Предписания выданы, в частности, оператору связи «Ловител» (входит в группу «ПИК») и нескольким управляющим компаниям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ФАС, ранее ведомство возбудило антимонопольное дело. Служба посчитала, что действия представителей группы ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет. Речь идет о жилых комплексах Петербурга, Москвы и Подмосковья.

По данным антимонопольщиков, «Ловител» ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре, невзирая на действующее законодательство, согласно которому организации должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика.

В случае установления вины нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ, напомнили в ведомстве.

Андрей Цедрик