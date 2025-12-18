Max сажают за парту

В последние недели уходящего года в некоторых школах Петербурга, по данным «Ъ Северо-Запад», учителя стали создавать чаты с детьми в Max без получения согласия на это со стороны родителей. В неудобном положении оказываются дети, пользующиеся кнопочными телефонами и не имеющие постоянного доступа к смартфонам. В комитете по образованию Санкт-Петербурга изданию разъяснили, что нормативных документов, обязывающих граждан пользоваться цифровыми сервисами, нет, и подчеркнули принцип добровольности в коммуникациях между участниками образовательного процесса. Политолог Дмитрий Солонников признает, что внедрение российского цифрового канала коммуникации проходит директивно и из-за этого вызывает недоумение у населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цифровые платформы и мессенджеры позиционируются исключительно как вспомогательные инструменты для оперативного информирования и не предназначены для замены очного образовательного процесса или увеличения экранного времени

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Цифровые платформы и мессенджеры позиционируются исключительно как вспомогательные инструменты для оперативного информирования и не предназначены для замены очного образовательного процесса или увеличения экранного времени

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал комитет по образованию Санкт-Петербурга, перенос школьных и родительских чатов в городе в мессенджер Max должен был завершиться до 31 октября. В ведомстве подчеркивают добровольный характер перехода на национальную цифровую платформу. Но при этом из-за переноса экоплатформы с электронным дневником, чат-ботами и другими сервисами на базе «Сферума» с VK в Max установка нового приложения ощущается у родителей как неизбежная. По наблюдениям сотрудников «Ъ Северо-Запад», во многих родительских чатах в государственных учебных учреждениях все еще есть часть законных представителей детей, отказывающихся переходить в новый мессенджер. На этом фоне появление детских чатов в Max как каналов коммуникации между учениками и учителями (классными руководителями) вызвало новую волну недовольства.

«Раньше у учеников класса вообще не было отдельного чата с классным руководителем. Вся информация публиковалась в родительском чате. А теперь появилась беседа учителя с детьми в Max, а нас, родителей, классный руководитель просто поставил перед фактом необходимости создания этого чата на родительском собрании. Разрешения даже и не спрашивали»,— рассказал собеседник издания.

В отдельных случаях ученикам приходится устанавливать приложение, потому что учителя говорят, что только в чате в Max будет размещаться важная информация — например, оценки за экзамены, говорят столкнувшиеся с предложением школ родители. Особенно острую реакцию на необходимость присутствия на платформе выражают родители, чьи дети не имеют собственного смартфона или пользуются им ограниченное время, находясь на связи со взрослыми по кнопочному телефону. Кроме создания детских чатов, учителя школ стали давать дополнительные задания на цифровой платформе «Сферум». Пока их выполнение необязательно, но с нового года за эти отдельные упражнения ученикам начнут выставляться оценки, делятся родители и школьники.

В ответ на запрос «Ъ Северо-Запад» о том, на каком основании детей активно вовлекают в участие работы национального приложения Max, в комитете по образованию Смольного ответили: ведомство не издавало и не издает обязательных распоряжений или приказов, предписывающих образовательным организациям создавать детские чаты исключительно на платформе Max или на любой иной конкретной цифровой платформе.

«В соответствии с письмами федеральных органов исполнительной власти — Министерства просвещения РФ (от 22.08.2025 №04-ЗГ-МП-67) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (от 27.08.2025 №ММ-П10–82860) — образовательные организации обладают автономией. Вопросы выбора и использования цифровых платформ, сервисов и мессенджеров для вспомогательного взаимодействия участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, родителей) относятся к их компетенции и регулируются локальными нормативными актами. Регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в мессенджере Max и на платформе "Сферум" является добровольной и осуществляется лично пользователем. Отсутствие регистрации не является основанием для ограничения или отказа в реализации права на образование»,— говорится в сообщении комитета.

В случае отказа родителей от использования цифровых ресурсов образовательный процесс организуется с применением традиционных средств обучения и коммуникации, подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Комитет по образованию разделяет озабоченность родителей в вопросах разумного ограничения времени использования детьми цифровых устройств. Цифровые платформы и мессенджеры позиционируются исключительно как вспомогательные инструменты для оперативного информирования и не предназначены для замены очного образовательного процесса или увеличения экранного времени. Задачи информирования об организационных моментах могут решаться через родителей. Окончательное решение о необходимости и целесообразности использования ребенком смартфона для подключения к таким чатам принимается семьей с учетом собственных правил и педагогических подходов. Комитет по образованию обращает внимание школ на необходимость соблюдения принципов добровольности, информированности и обеспечения альтернативных (традиционных) каналов связи при работе с семьями, принявшими решение не использовать цифровые сервисы»,— подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной «Ъ Северо-Запад» проинформировали, что пока обращений к детскому омбудсмену о принуждении детей или родителей устанавливать какие-либо приложения, вступать в чаты и присутствовать в каких-либо цифровых сервисах не было. «Говорить о мерах пока преждевременно, надо рассматривать и принимать решение по каждому конкретному случаю»,— отметил представитель омбудсмена.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что нет ничего плохо в самом появлении национальной платформы Max — огорчает то, как она внедряется.

«В свое время у нас сделали отечественную поисковую систему "Яндекс". Никто не отключал Google, и "Яндекс" существовал параллельно, в нем были интересные решения, отечественная поисковая система развивалась. В случае с Max, на мой взгляд, должно было быть так же. Но когда это делается директивно, процесс внедрения, конечно, вызывает отторжение»,— говорит он.

В связи с неприятием части граждан из-за принуждения, продолжает социолог, накручивается «всякая конспирология»: «Подключая Max, вы открываете все свои данные спецслужбам, ваши переводы, разговоры начинают записываться и так далее. Появилось много конспирологических бредней именно из-за того, что людей "ломают через колено"». По словам господина Солонникова, переход в Max носит сегодня формальный характер. «Общаться люди будут там, где удобно, там, где они привыкли общаться»,— заключает он.

Александра Тен