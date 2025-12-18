И рыбку съесть, и за стол переговоров сесть

Россия пока не будет вводить зеркальные меры против норвежского рыбопромыслового флота в ответ на ограничения, которые королевство ранее наложило на суда холдинга «Норебо» Виталия Орлова и компании «Мурман СиФуд» Владимира Хижнякова, узнал «Ъ Северо-Запад». Их допуск в норвежскую экономзону по-прежнему остается закрытым.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Траулер «Кильдин» у причала береговой рыбоперерабатывающей фабрики холдинга «Norebo»

В числе зеркальных мер со стороны РФ рассматривался запрет вылова для норвежских рыбопромысловых судов в российской экономической зоне, а также ведение рыболовства и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей исходя «исключительно из российских национальных интересов».

Введение норвежской стороной в одностороннем порядке санкций против российских компаний, по сути, лишило доступа в экономическую зону Норвегии половины отечественного рыбопромыслового флота, работающего в этой локации. Это послужило причиной для пересмотра других пунктов соглашения, по которым удалось добиться конкретного результата, прокомментировал «Ъ Северо-Запад» итоги работы Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) глава Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом ЕС пытался сделать все возможное, чтобы соглашение между Россией и Норвегией по установлению общих допустимых уловов и распределения квот не было достигнуто в этом году, добавил господин Шестаков, однако по результатам переговоров в 2026 году российские рыбаки смогут продолжить промысел и в российской, и в норвежской экономзонах.

По информации «Ъ Северо-Запад», достичь снятия ограничений на допуск в норвежскую экономзону судов «Норебо» и «Мурман СиФуд» в ходе переговоров не удалось.

В «Норебо» от комментариев воздержались. Собеседники «Ъ Северо-Запад» на рынке полагают, что вероятность снятия ограничений в ближайшее время по-прежнему остается невысокой, поскольку санкции являются следствием более широкого комплекса ограничительных мер и рестрикций, принятых Норвегией в отношении РФ.

В ходе переговоров стороны пересмотрели квоты и объем допустимого улова (ОДУ) арктической трески и пикши на 2026 год. ОДУ на треску установлен на уровне 285 000 тонн (меньше к прошлому году на 16%), на пикшу — 153 293 тонны. Это должно помочь уменьшить промысловое давление и переломить долгосрочную тенденцию сокращения общего запаса.

Владимир Колодчук