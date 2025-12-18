Пять домов во Фрунзенском районе остались без отопления из-за очередной аварии

В пяти домах во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга отключили отопление и горячую воду из-за прорыва тепломагистрали неподалеку от дома по адресу: Белградская улица, 16. Об этом сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сообщение об аварии поступило в диспетчерскую сегодня в 5:35. Через час специалисты начали откачивать горячую воду. Отопление и горячее водоснабжение обещают вернуть до 14:00, после завершения откачки теплоносителя.

Накануне «Ъ Северо-Запад» писал, что из-за прорыва трубы отопление отключили в 79 домах в Кудрово.

Артемий Чулков