В Смольном опровергли наличие директивы для школ о переходе на мессенджер Max
В комитете по образованию Санкт-Петербурга дали разъяснения по поводу участившихся случаев принуждения школьников пользоваться отечественным мессенджером Max. На этом настаивают некоторые учителя, которые стали создавать чаты с детьми на отечественной интернет-платформе без получения согласия на это со стороны родителей. В ведомстве заявили «Ъ Северо-Запад», что это дело исключительно добровольное, и никаких нормативных документов, предписывающих образовательным организациям создавать детские чаты только на платформе Max или на любой иной конкретной цифровой платформе, не существует.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в мессенджере Max и на платформе "Сферум" является добровольной и осуществляется лично пользователем. Отсутствие регистрации не является основанием для ограничения или отказа в реализации права на образование»,— сообщили в комитете в ответ на соответствующий запрос «Ъ Северо-Запад».
При этом в случае отказа родителей от использования цифровых ресурсов образовательный процесс организуется с применением традиционных средств обучения и коммуникации, пояснили в пресс-службе ведомства.
«Комитет по образованию разделяет озабоченность родителей в вопросах разумного ограничения времени использования детьми цифровых устройств. Цифровые платформы и мессенджеры позиционируются исключительно как вспомогательные инструменты для оперативного информирования и не предназначены для замены очного образовательного процесса или увеличения экранного времени»,— также подчеркнули в комитете Смольного.
Подробнее о переводе школьных чатов на отечественную цифровую платформу — в материале «Ъ Северо-Запад» «Max сажают за парту».