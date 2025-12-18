В Смольном опровергли наличие директивы для школ о переходе на мессенджер Max

В комитете по образованию Санкт-Петербурга дали разъяснения по поводу участившихся случаев принуждения школьников пользоваться отечественным мессенджером Max. На этом настаивают некоторые учителя, которые стали создавать чаты с детьми на отечественной интернет-платформе без получения согласия на это со стороны родителей. В ведомстве заявили «Ъ Северо-Запад», что это дело исключительно добровольное, и никаких нормативных документов, предписывающих образовательным организациям создавать детские чаты только на платформе Max или на любой иной конкретной цифровой платформе, не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в мессенджере Max и на платформе "Сферум" является добровольной и осуществляется лично пользователем. Отсутствие регистрации не является основанием для ограничения или отказа в реализации права на образование»,— сообщили в комитете в ответ на соответствующий запрос «Ъ Северо-Запад».

При этом в случае отказа родителей от использования цифровых ресурсов образовательный процесс организуется с применением традиционных средств обучения и коммуникации, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Комитет по образованию разделяет озабоченность родителей в вопросах разумного ограничения времени использования детьми цифровых устройств. Цифровые платформы и мессенджеры позиционируются исключительно как вспомогательные инструменты для оперативного информирования и не предназначены для замены очного образовательного процесса или увеличения экранного времени»,— также подчеркнули в комитете Смольного.

Подробнее о переводе школьных чатов на отечественную цифровую платформу — в материале «Ъ Северо-Запад» «Max сажают за парту».

Андрей Цедрик