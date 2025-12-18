Напавшего с ножом на учительницу подростка отправили под стражу до 15 февраля
Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для школьника, обвиняемого в покушении на убийство преподавателя, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Подросток останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, 15 декабря 2025 года обвиняемый, находясь в кабинете одной из школ, нанес учительнице не менее трех ударов ножом. Потерпевшая смогла покинуть место происшествия. Медики оперативно оказали учительнице помощь, сейчас она находится в больнице.
Фигурант был задержан на следующий день,17 декабря ему предъявили официальное обвинение. Суд посчитал, что тяжкость предполагаемого преступления и риск уклонения от следствия являются основаниями для самой строгой меры пресечения.
Все подробности произошедшего — в материале «Ъ Северо-Запад» «Клинок для педагога».