Дело о взятках возбудили в отношении экс-замглавы КУГИ Ленобласти Зинченко

Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Ленинградской области Олега Зинченко, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2014 по 2022 год, занимая высокие должности в КУГИ и Контрольном комитете губернатора Ленобласти, Зинченко получил взятки на общую сумму свыше 4,7 млн рублей. Вознаграждение включало дорогой земельный участок, горнолыжный костюм, виски, услуги по ремонту и билеты на хоккейные матчи СКА.

Кроме того, его обвиняют в предоставлении возможности третьим лицам приобрести земельные участки АО «Ленинградец» по заниженной цене, минуя условия проекта «Экопарк», что нанесло ущерб бюджету Ленобласти. Материалы дела переданы судье для проведения предварительного слушания.

Андрей Маркелов