Дело о взятках возбудили в отношении экс-замглавы КУГИ Ленобласти Зинченко
Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Ленинградской области Олега Зинченко, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в период с 2014 по 2022 год, занимая высокие должности в КУГИ и Контрольном комитете губернатора Ленобласти, Зинченко получил взятки на общую сумму свыше 4,7 млн рублей. Вознаграждение включало дорогой земельный участок, горнолыжный костюм, виски, услуги по ремонту и билеты на хоккейные матчи СКА.
Кроме того, его обвиняют в предоставлении возможности третьим лицам приобрести земельные участки АО «Ленинградец» по заниженной цене, минуя условия проекта «Экопарк», что нанесло ущерб бюджету Ленобласти. Материалы дела переданы судье для проведения предварительного слушания.