Дворцовую набережную в Петербурге отреставрируют до конца 2026 года

ГУП «Мостотрест» 18 декабря объявило конкурс на масштабный ремонт участка Дворцовой набережной — от Дворцового моста до Зимней канавки. Максимальная цена контракта составляет 100 млн рублей, работы должны быть завершены к 15 октября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

В техническом задании перечислены многочисленные дефекты, требующие устранения. Среди них — смещение гранитных карнизов, сколы и трещины, солевые потеки, биопоражения, коррозия металлических элементов, а также неравномерная осадка каменных блоков на тротуаре и спусках к воде.

В рамках ремонта планируется провести полную реставрацию гранитной облицовки, восстановить утраченные архитектурные детали, переустроить основание и гидроизоляцию тротуара, а также заменить гранитную брусчатку.

Андрей Маркелов