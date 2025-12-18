В Петербурге банкротится производитель молочной продукции «Версия»

ООО «Версия», выпускающее молочную продукцию, обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания основана в 1998 году и производит сливочное масло и сыры. Продукция выпускается под брендами «Лента», «365 дней» «Легенды Беларуси», «Русские традиции», «Страна озер», «Хуторок» и другими.

По данным Rusprofile, предприятие выступает ответчиком по 12 находящимся в производстве арбитражным делам. Общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. В 2024 году выручка компании снизилась почти на 60%.

Артемий Чулков