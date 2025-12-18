Суд продлил арест главы ЦУР Петербурга Елены Никитиной

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО главе Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елене Никитиной. Она будет под арестом еще месяц и 14 суток, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Следствие направило в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении специального представителя губернатора Петербурга, обвиняемой в отмывании денежных средств, выделенных из казны на материалы на канале «Санкт-Петербург». Суд удовлетворил ходатайство ведомства.

Подробнее о деле Елены Никитиной и других фигурантов — в материале «Ъ Северо-Запад» «ЦУР не меня».

Татьяна Титаева