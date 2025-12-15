Главные новости за 15 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром в понедельник 15-летний подросток напал на учительницу в школе № 191 Красногвардейского района. В результате 29-летняя преподавательница математики получила как минимум три удара ножом в спину и грудь. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. По данным полиции, школьник также нанес ранение себе и был доставлен в медучреждение. СКР возбудил по данному факту уголовное дело. Руководство учебного заведения призвало родителей и учеников не общаться по поводу случившегося со СМИ. Все подробности произошедшего — в материале «Ъ Северо-Запад».

В Петербурге осудили участников громкого дела о махинациях с результатами исследований инновационного лекарства от онкологических заболеваний. Суд установил, что фигуранты, в числе которых профессор ИТМО, сфальсифицировали данные тестов на животных (по факту тесты даже не проводились), похитив тем самым 20 млн рублей, выделенных на испытание препарата. Несмотря на то что действия обвиняемых едва не похоронили перспективную разработку, все трое получили условные сроки.

Около 300 тыс. кв. м складских площадей планируют построить в составе агропарка на участке по адресу: Софийская улица, 151, в течение ближайших пяти-семи лет. О новом проекте сообщил исполнительный директор ООО «Оптово-распределительный центр Агропарк Нарт» Андрей Бутюгин. По его словам, общий объем инвестиций в развитие агропарка оценивается в 22-23 млрд рублей и будет профинансирован за счет собственных средств.

В Петербурге досрочно завершили вызвавшую крупный конфликт реставрацию фасада дома Гансена по адресу: Невский проспект, 26. Ордер на работы действовал до мая 2026 года, сообщили в Государственной административно технической инспекции города. Разрешение на работы собственник здания на углу Невского и Малой Конюшенной улицы — ООО «Первый», принадлежащее совладельцам крупного сибирского ритейлера «Мария-Ра» Евгению, Алле и Галине Ракшиным, получил в мае этого года.

В Невском районе Петербурга открылась новая перехватывающая автостоянка на 124 машино-места. Она разместилась у станции метро «Рыбацкое». Как пояснили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», данный объект стал вторым «перехватом» в этой локации, который ориентирован на автомобилистов, использующих наземный и подземный общественный транспорт. Первая перехватывающая стоянка возле метро «Рыбацкое» открылась в декабре 2021 года на Тепловозной улице.

Герой России, участник СВО Валерий Енин начал работу в должности первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. В новой должности господин Енин будет курировать строительство социальных объектов, реализацию адресных программ, а также контроль сроков и качества выполняемых работ. Уточняется, что он живет в Волосовском районе и является участником программы «Время героев».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города об одобрении проекта соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета для возмещения затрат на строительство особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Размер субсидии составит 478,5 млн рублей. В городском правительстве напомнили, что Петербург использует данный механизм поддержки с 2023 года, за это время из федерального бюджета поступило около 2,5 млрд рублей.

Фракция «Яблоко» в Заксобрании Петербурга разработала законопроект о комплексном развитии территорий, который дополняет основной закон и предполагает предоставления равнозначного жилья переселенцам из хрущевок. Основной документ, регламентирующий программу КРТ в городе, был принят депутатами на прошлой неделе. По мнению «яблочников», он не в полной мере защищает жителей города, которые могут лишиться своих квартир. Поэтому права и гарантии петербуржцев необходимо зафиксировать в отдельном правовом акте, считают представители фракции.

В Калининградской области ввели в эксплуатацию первую в России гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей. Предприятие госкорпорации «Росатом» базируется в Немане. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, летом 2026 года оно должно выйти на серийное производство и поставлять ключевые элементы электродвижения и «электрификации 2.0» в промышленность России. Гигафабрика способна обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей.

Компания Setl Group заключила с Ленинградской областью договор о комплексном развитии территории. В Новосаратовке появится театр с центральной общественной площадью, сообщили в пресс-службе администрации региона. Культурное учреждение станет ключевым элементом проекта. В жилом квартале также возведут детский сад на 330 мест и школу на 600 обучающихся. Программа охватывает западную часть микрорайона 05-03 в Новосаратовке. Площадь застройки составляет 18,5 га, она рассчитана на 5,4 тыс. жильцов.

Бывший генеральный директор ФК «Зенит», а ныне руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича Илья Черкасов раскритиковал летнее назначение председателем правления клуба его бывшего игрока Константина Зырянова. В разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Черкасов назвал других возможных кандидатов на эту должность «менее управляемыми». «Просто не хотели видеть того, кто может "вылезти" со своим мнением»,— считает он. Полностью текст интервью с экс-топ-менеджером «Зенита» — на сайте «Ъ Северо-Запад».