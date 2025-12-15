Научные амбиции разбились о финансовую дисциплину

В Санкт-Петербурге осудили участников громкого дела о махинациях с результатами исследований инновационного лекарства от онкологических заболеваний. Суд установил, что фигуранты, в числе которых профессор ИТМО, сфальсифицировали данные тестов на животных (по факту тесты даже не проводились), похитив тем самым 20 млн рублей, выделенных на испытание препарата. Несмотря на то что действия обвиняемых едва не похоронили перспективную разработку, все трое получили условные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куйбышевский районный суд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Куйбышевский районный суд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал руководителя химико-биологического кластера ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» Владимира Виноградова, гендиректора центра доклинических исследований «Фармакоген» Михаила Захарова и ученого-медика Владимира Криштопа виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще один фигурант по фамилии Александров, который в настоящее время находится за границей, был объявлен российскими властями в международный розыск.

Уголовное дело связано с контрактом 2021 года, по которому «Фармакоген» и ИТМО должны были проверить новый препарат на крысах. Мошенническая схема, как выяснили следователи, оказалась простой: вместо того чтобы вызывать у подопытных животных рак кожи и тестировать лекарство, исполнители ограничились их «передержкой».

Грызунов, согласно судебным материалам, отправили в Ивановскую сельхозакадемию имени Беляева, где нет вивария для подобных экспериментов.

«Исполнитель должен был, нанося на протяжении нескольких месяцев на кожу животных сильное канцерогенное вещество, вызвать у них плоскоклеточный рак кожи и после этого проверить на них эффективность лекарства. Но был выявлен ряд несоответствий, которые поставили под сомнение сам факт выполнения работ»,— передает объединенная пресс-служба городских судов.

В обвинительном заключении говорится, что ученые подготовили фиктивное заключение о неэффективности лекарства, получив от заказчика полное финансирование. При этом стоимость работ в договоре была чисто символической — 50 тыс. рублей, что не покрыло бы даже расходов на корм, не говоря уже о пятимесячных затратах на специалистов.

Разработчикам позже пришлось за свой счет повторять испытания, благо что те доказали работоспособность препарата.

Кроме того, начальник «Фармакогена», отметили в пресс-службе судов, также совершил преступление, связанное с изучением безопасности поглощения лекарств организмом, украв 9,8 млн рублей.

Захаров получил 5,5 года условно, его коллеги — по четыре года. Всем назначили испытательный срок в пять лет. Суд также удовлетворил гражданский иск на 12 млн рублей и сохранил арест на имущество осужденных.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние, явку с повинной, частичное возмещение ущерба и, что особенно важно, ходатайство потерпевшей стороны — Университета ИТМО. В вузе просили сохранить для Владимира Виноградова, которого там назвали ученым с мировым именем, возможность продолжать исследования, сославшись на его вклад в науку.

Андрей Кучеров