«Я бы поменял Семака лет пять назад»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов, работающий сейчас руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича и остающийся верным болельщиком сине-бело-голубых, считает, что их игра не изменилась в лучшую сторону по сравнению с предыдущим сезоном. У «Зенита» в чемпионате России нет доминирования над соперниками, которое должно быть исходя из возможностей петербургского клуба. Об этом он рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад». Первую часть РПЛ «Зенит» завершил на втором месте, уступив очко «Краснодару». В Кубке России команда вылетела из «Пути РПЛ», проиграв по сумме двух матчей московскому «Динамо».

— Что-то новое увидели в игре «Зенита» в этом сезоне? Или инерция, тянущаяся с прошлого сезона, продолжается и тренера пора менять, как вы говорили когда-то?

— Все продолжается, тренера пора менять. Предыдущий сезон совершенно наглядно это показал, и нынешний сезон развивается ровно так же. Команда, обладающая лучшим составом, самая укомплектованная, обеспеченная, оснащенная, должна играть легко и лидировать в чемпионате с отрывом. Она играет плохо и даже не лидирует. Нет доминирования, которое должно быть исходя из бюджета и принципов формирования «Зенита». Хотя они вызывают все больше вопросов.

— Качество состава «Зенита» должно обеспечивать превосходство на поле, это имеете в виду?

— Безусловно.

— При этом много нареканий по игре «Зенита», по тактике.

— Тактика может быть разная, особенно если ты не способен обеспечить доминирование. Но в каждом матче «Зенита» возникает ситуация, когда «что-то идет не так» — извините за эту расхожую фразу. И реакция на это «не так» тренерского штаба, на мой взгляд, недостаточная.

— Сергея Семака по окончании прошлого сезона оставили на посту главного тренера «Зенита», сказали, что ему доверяют. Вы бы так не поступили, если бы были руководителем клуба?

— Я бы так не делал еще лет пять назад, когда «Зенит» играл под руководством Семака в Лиге чемпионов. Клуб выглядел там очень жалко, хотя уже был флагманом нашего футбола. Были все основания для организационных выводов. Их тогда не сделали. Дальше команда стагнировала во внутреннем чемпионате. И сам чемпионат терял свой уровень. Если клуб хочет достойно вернуться на международную арену — а все мы верим, что рано или поздно это произойдет,— то надо что-то менять. Или тренерский штаб, или концепцию развития.

— Вы и сейчас берете за критерий оценки выступление «Зенита» в еврокубках?

— Ну а как иначе? Футбол меняется, но критерии оценки успешности клуба остаются. Когда-то московский «Спартак» выходил из группы Лиги чемпионов, набрав максимальное количество очков. Он был такой же гранд в России, каким позже стал «Зенит».

— Игра «Зенита» вам не нравится. А кто-то из игроков «Зенита» нравится?

— Безусловно, игроки в «Зените» хорошие. Мне нравится, как, наверное, и многим, Глушенков. Но сказать, что он играет ключевую роль на поле... Знаете, если бы я был сторонником конспиративных теорий, то предположил бы, что Семак специально, допустим, ограничивает игровое время и функционал на поле Глушенкова, чтобы не появился лидер, который в глазах болельщиков будет конкурировать по авторитетности с тренером. А такие случаи возникали в футболе.

Намного проще избавиться от форварда Сергеева, у которого сложный характер, несмотря на то, что Сергеев как забивал, так и забивает, и взять Соболева, который для этого не пригоден. Наверное, он удобен и послушен. Тот же Луис Энрике мог стать лидером и лицом команды, во всяком случае, у него хорошие данные. Но то, как его используют на поле, мне кажется, не дает ему такой возможности. И так далее, если говорить по игрокам.

— Так называемый «русский костяк» нужен «Зениту»? Без него, говорят, нельзя побеждать.

— Я считаю, что «русский костяк» — не более чем игра словами. Вообще, любой ура-патриотизм мне представляется чем-то лукавым. Костяк нужен, если есть хорошие российские игроки. В том «Зените», в котором мне довелось работать, был такой. На поле выходили пять-шесть воспитанников школы «Смена» плюс Кержаков, который из Кингисеппа. И когда еще компанию им составляли три-четыре чеха, отдельные люди в Петербурге кричали: «Почему так? Зачем столько иностранцев в команде?» Нам тогда с этим повезло. Не было бы такой генерации ребят, не было бы у «Зенита» такого «ядра» из российских, питерских мальчиков. Так сложилось. На самом деле, всем в футболе нужны очки. А кто играет за команду, откуда они — не такой важный вопрос.

— Когда вспоминают победу «Зенита» в Кубке УЕФА, говорят, что в той команде были Малафеев, Денисов, Аршавин, Зырянов, Тимощук — некий оплот.

— Я про этих ребят и говорю. А еще там были Данни, Шкртел, Домингес, Текке, кореец Ким Дон Джин. И тренер, между прочим, иностранный. Никого это не смущало? Почетным гражданином Санкт-Петербурга его даже сделали, что для меня дикость, но тем не менее.

— Теперь Дик Адвокат — почетный гражданин Кюрасао, сборную которой он вывел в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

— Да-да. Поэтому не все так однозначно. Надо радоваться, когда в команде есть свои воспитанники. Но даже в «Барселоне», где они сейчас доминируют, так было далеко не всегда. А «Реал» — это вообще «Галактикос», там рассчитывают на всех подряд.

— Примеры интересных команд в чемпионате России можете привести?

— Безусловно, это «Краснодар». Тренер там — полу любитель изначально, способнейший парень. «Краснодар» стал лидером российского футбола как раз вопреки постулату о том, что надо делать ставку на своих. Галицкий, перед которым можно снять шляпу, очень долго бился за то, чтобы такая стратегия принесла успех: школа, интернат, селекция, свои воспитанники. Но чемпионство для клуба выиграли легионеры. И Краснодар счастлив за команду, вне зависимости от того, кто за нее играет. Эти игроки там теперь «свои», родные.

— «Локомотив» сейчас делает ставку на россиян.

— Еще раз повторю — так сложилась. Подросла генерация, вырос Батраков, рядом с ним играют Карпукас, Баринов. Пришли Воробьев, Пиняев, Комличенко. Выиграют ли они что-нибудь этим составом — вопрос. А последнее чемпионство «Локомотив» взял с Гариком (Игорем Денисовым.— «Ъ Северо-Запад») и тренером Семиным. И в той команде россиян было намного меньше, чем сейчас. Так что в паспорт надо меньше заглядывать.

— Все команды разные, и это, наверное, хорошо. Есть пример той же «Балтики», от которой никто не ожидал такой прыти.

— Безусловно. «Балтика» сейчас — самая интересная команда в РПЛ. Во многих аспектах. За исключением одного. Все равно эта команда с видимым потолком. Тренер Талалаев — молодец, взял средних игроков, вышел с ними в Премьер-лигу, добавил в команду других средних игроков и делает с ними чудеса. Ура! Замечательно! Праздник! С одной стороны. С другой — эта история про уровень сегодняшней РПЛ.

— У «Зенита» больше шансов выиграть чемпионство в этом сезоне, чем в прошлом?

— Да полно у них шансов выиграть чемпионство! Надо просто включить для этого некие механизмы. Чтобы игроки выходили на поле не такие расслабленные. Чтобы некоторые из них не разуверились в своей полезности, как это может случиться с тем же Глушенковым. Чтобы к каждому находился подход и чтобы научились использовались их оптимально. Чтобы Жерсон не бегал по полю просто так, пусть уже позицию ему на поле тренерский штаб найдет — ну сколько же можно.

— Многие считают, что Жерсон, купленный у «Фламенго» за €25 млн, еще не начал бегать в «Зените».

— Вот я и говорю: им надо найти какую-то внятную игру. Притом что даже без внятной игры «Зенит» находится во вполне конкурентной позиции. Длина и глубина скамейки как ни у кого, всего остального, если иметь в виду материальные факторы, тоже больше, чем у других. Но КПД — низкий.

— Болельщики считают, что тренеры «выжимают» из игроков «Зенита» процентов 60–70.

— Боюсь, сильно меньше.

— В конце лета должность главы правления ФК «Зенит» занял Константин Зырянов, бывший игрок, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА. Как вам такой выбор руководства клуба?

— Не могу сказать про Зырянова ничего плохого, но и ничего хорошего. Я его не знаю. Хотя, когда совет директоров «Зенита» возглавляет бывший футболист, для меня это неочевидный выбор. Кого-то это устраивает. Кто реально «рулит» в «Зените» — давайте не будем задаваться этим вопросом.

— Раз «Зенит» выбирал на роль руководителя клуба кого-то из бывших легенд, почему на эту должность не назначили Владислава Радимова или Андрея Аршавина, родившихся в Петербурге? Тем более что последнего видят на ней болельщики.

— Потому что Радимов и Аршавин — люди на порядок менее управляемые, нежели любой другой из этой «серии». Персонажи они, наверное, все непростые. Аршавин менее управляемый, чем, наверное, 90% его коллег, а Радимов — тем более.

— Выбирали человека, который может меньше навредить «Зениту»?

— Ну не то чтобы навредить. Просто не хотели видеть того, кто может «вылезти» со своим мнением, которое не понравится небожителям, тем, кто занимает главенствующую роль в клубе.

— Иногда такое мнение звучит — на «Матч ТВ», например, где работают Аршавин и Радимов.

— Наверное. Я не так часто смотрю «Матч ТВ». Но повторю то, что имею в виду. Зырянов по внешним признакам выглядит человеком куда как более удобным, чем те бывшие игроки «Зенита», которых вы назвали: Аршавин, Радимов. Потому что это люди с харизмой, со своими мнением, они умеют его «продавливать», на нем настаивать, поэтому они — менее удобные. Поэтому в руководителях Зырянов. Пусть будет кто-то другой.

Беседовал Кирилл Легков