Гигафабрику аккумуляторов для электрокаров запустили в работу под Калининградом

В Калининградской области ввели в эксплуатацию первую в России гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей. Предприятие госкорпорации «Росатом» базируется в Немане, пишет ТАСС.

Церемония открытия гигафабрики прошла при участии гендиректора Росатома Алексея Лихачева и губернатора Ленобласти Алексея Беспрозванных. Господин Лихачев заявил, что летом 2026 года предприятие должно выйти на серийное производство и поставлять ключевые элементы электродвижения и «электрификации 2.0» в промышленность России.

Гигафабрика способна обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Предприятие обеспечит регион 1,2 тыс. рабочих мест.

Татьяна Титаева