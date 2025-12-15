Новую перехватывающую автостоянку открыли возле станции метро «Рыбацкое»

В Невском районе Петербурга открылась новая перехватывающая автостоянка на 124 машино-места. Она разместилась у станции метро «Рыбацкое», сообщили 15 декабря в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Фото: Центр управления парковками Санкт-Петербурга / Telegram-канал

Как пояснили в ведомстве, данный объект стал вторым «перехватом» в этой локации, который ориентирован на автомобилистов, использующих наземный и подземный общественный транспорт. Первая перехватывающая стоянка возле метро «Рыбацкое» открылась в декабре 2021 года на Тепловозной улице. Она рассчитана на 77 машино-мест.

В целом на сегодняшний день в Петербурге функционирует 18 перехватывающих автостоянок на 1795 парковочных мест и 14 городских автостоянок на 1863 машино-места.

Андрей Цедрик