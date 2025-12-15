ОЭЗ «Санкт-Петербург» получит 478,5 млн рублей из федерального бюджета

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города об одобрении проекта соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии из федерального бюджета для возмещения затрат на строительство особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Размер субсидии составит 478,5 млн рублей. В городском правительстве напомнили, что Петербург использует этот механизм поддержки с 2023 года, за это время из федерального бюджета поступило около 2,5 млрд рублей.

Средства направят на дальнейшее развитие особой экономической зоны, в том числе на ускоренное строительство новых площадок «Парнас» и «Шушары».

