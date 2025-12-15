Герой России Валерий Енин стал первым зампредом строительного комитета Ленобласти
Герой России, участник СВО Валерий Енин начал работу в должности первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Валерий Енин (справа) на инаугурации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в 2025 году
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В новой должности Валерий Енин будет курировать строительство социальных объектов, реализацию адресных программ, а также контроль сроков и качества выполняемых работ. Уточняется, что он живет в Волосовском районе и является участником программы «Время героев».
До назначения Валерий Енин прошел три стажировки в администрации Ленинградской области. Господин Дрозденко отметил, что требовательный и «неформальный» подход к работе нового замглавы комитета по строительству, его готовность глубоко погружаться в проекты и ориентированность на результат.
По оценке губернатора, Валерий Енин должен усилить строительный блок и помочь ускорить реализацию социальных и инфраструктурных проектов в регионе.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что главу комстроя Ленобласти Виталия Лазуткина могут отправить в отставку из-за низких показателей освоения бюджетных средств. На его место рассматривается кандидатура нынешнего первого заместителя главы комитета по топливно-энергетическому комплексу Егора Никитенко.