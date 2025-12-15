Бывший гендиректор «Зенита» раскритиковал назначение в клуб Константина Зырянова

Бывший генеральный директор ФК «Зенит», а ныне руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича Илья Черкасов раскритиковал летнее назначение председателем правления клуба его бывшего игрока Константина Зырянова. В разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Черкасов назвал других возможных кандидатов на эту должность «менее управляемыми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления ФК «Зенит», бывший игрок петербургской команды Константин Зырянов.

Фото: Telegram-канал ФК «Зенит» Председатель правления ФК «Зенит», бывший игрок петербургской команды Константин Зырянов.

Фото: Telegram-канал ФК «Зенит»

«Не могу сказать про Зырянова ничего плохого, но и ничего хорошего. Я его не знаю. Хотя, когда совет директоров "Зенита" возглавляет бывший футболист, для меня это неочевидный выбор. Кого-то это устраивает. Кто реально "рулит" в "Зените" — давайте не будем задаваться этим вопросом»,— отметил экс-руководитель клуба.

При этом Илья Черкасов высказал мнение, что решение наоборот не назначать топ-менеджером клуба кого-то из уроженцев Петербурга — например, воспитанников и бывших легенд «Зенита» Владислава Радимова или Андрея Аршавина вызвано тем, что они «люди на порядок менее управляемые, нежели любой другой». «Просто не хотели видеть того, кто может "вылезти" со своим мнением, которое не понравится "небожителям", тем, кто занимает главенствующую роль в клубе»,— считает господин Черкасов.

Полностью интервью с бывшим гендиректором «Зенита» читайте на сайте «Ъ Северо-Запад».

Андрей Цедрик