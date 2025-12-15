«Яблочники» предлагают прописать в законе о КРТ принцип равнозначности квартир

Фракция «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга разработала законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), который дополняет основной закон и предполагает предоставления равнозначного жилья переселенцам из хрущевок. Основной документ, регламентирующий программу КРТ в городе, был принят депутатами на прошлой неделе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По мнению депутатов “Яблока”, принятый на прошлой неделе документ не в полной мере защищает жителей города, которые могут лишиться своих квартир. Поэтому права и гарантии петербуржцев необходимо зафиксировать в отдельном правовом акте»,— говорится в Telegram-канале петербургского отделения партии.

На данный момент, согласно Жилищному кодексу РФ, собственникам, дома которых попадут в программу КРТ, в первую очередь положено равноценное денежное возмещение. Получить новую квартиру они могут только после подачи заявления, однако жилье будет предоставлено с учетом стоимости изымаемого. Это основная претензия владельцев квадратных метров.

Согласно ч. 9 ст. 32.1. Жилищного кодекса, власти Петербурга могут принять нормативный правовой акт о предоставлении взамен именно равнозначной квартиры, с той же жилой площадью и количеством комнат, отмечает управляющий партнер 4R Group Михаил Бойцов. Однако в настоящее время такого документа в городе нет, хотя об этом не раз говорили жители хрущевок.

Кроме того, «яблочники» предлагают включить в программу дома, степень износа который выше 70%, а стоимость за «квадрат» превышает 50 тыс. рублей. «Это исключает попадание в КРТ домов, находящихся в хорошем состоянии, но которые хотели бы снести застройщики для нового строительства»,— полагают парламентарии.

Также, по мнению фракции, территория, которая включается в КРТ, должна определяться законом города, а не постановлением правительства. «Уже внутри этих границ жители домов посредством общего собрания собственников смогут решать, участвовать ли в программе КРТ»,— говорится в предложении «Яблока».

Основной закон о КРТ после корректировки вступит в силу с 1 января 2026 год, спустя три года после принятия его первой версии. Противники программы полагают, что после разморозки будет объявлена новая кампания против ее реализации и подан новый иск к городскому закону.

Надежда Ярмула