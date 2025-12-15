В Новосаратовке в рамках программы комплексного развития построят театр

Компания Setl Group заключила с Ленинградской областью договор о комплексном развитии территории. В Новосаратовке появится театр с центральной общественной площадью, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Культурное учреждение станет ключевым элементом проекта. В жилом квартале также возведут детский сад на 330 мест и школу на 600.

В областной администрации отметили, что это первый договор КРТ в 47-м регионе, в котором застройка сразу закреплена через архитектурный конкурс. В нем сразу определены решения по доминантам и общественным пространствам.

Программа охватывает западную часть микрорайона 05-03 в Новосаратовке. Площадь застройки составляет 18,5 га, она рассчитана на 5,4 тыс. жильцов.

Татьяна Титаева