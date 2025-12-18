Гостеприимство
Герольд Хельд, генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер»
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2.Марианна Нойманн, генеральный директор Dom Boutique Hotel
3.Юлия Пашковская, генеральный директор гранд-отеля «Европа»;
Фернандо Рохо, генеральный менеджер отеля «Коринтия Санкт-Петербург»
В голосовании также участвовали
Инесса Данилова, генеральный менеджер отеля SO/St. Petersburg
Мария Данилова, генеральный менеджер Wawelberg HoteL
Антон Джулай, генеральный директор управляющей компании GSI (комплекс «Золотой ручей»)
Екатерина Кувайцева, генеральный директор High Season Group
Юлия Лизогуб, генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo
Евгения Нагимова, генеральный управляющий «Гранд Отель Мойка 22»
Луиза Рахматуллина, генеральный директор Renartiss Isaakiy St. Petersburg Hotel (ранее — «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель» сети Marriott)
Экрем Озгюр Сезерджан, управляющий директор Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Юнис Теймурханлы, генеральный управляющий и владелец отеля «Гельвеция»
Хи Ён Пак, генеральный управляющий Lotte Hotel St. Petersburg
Алексей Цопа, генеральный директор гранд-отеля «Эмеральд»
Ирина Просолова, генеральный управляющий отеля «Домина»
Юрий Шумаков, управляющий партнер Wone Hotels (Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky — экс-отели сети Sokos)
Роман Юдахин, генеральный менеджер кластера отелей Cosmos Hotel Group в Санкт-Петербурге