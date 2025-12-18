Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ресторанный бизнес

Предыдущая фотография
Дмитрий Блинов, сооснователь проекта Duoband

Дмитрий Блинов, сооснователь проекта Duoband

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ренат Маликов, сооснователь проекта Duoband

Ренат Маликов, сооснователь проекта Duoband

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Следующая фотография
1 / 2

Дмитрий Блинов, сооснователь проекта Duoband

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ренат Маликов, сооснователь проекта Duoband

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

1.Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, сооснователи проекта Duoband

2.Арам Мнацаканов, основатель ресторанов Probka, R14, «Rыба на даче», Mama Tuta и других

3.Алексей Буров и Антон Скакодуб, управляющие партнеры ресторанной группы Dreamteam

В голосовании также участвовали

Алексей Алексеев, шеф-повар и совладелец Inner, Itameshi, Futuris, LOTUS bistro

Галина Белоусова, генеральный директор Bronka Restaurant Group (входят Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar St. Petersburg, Hunt, Diamond Club, Hagao)

Хезрет-Арслан Бердиев, шеф и владелец ресторанов Birch и Betulla

Татьяна Винчи, создатель проекта Pavlova

Михаил Георгиевский, владелец Bonch, Bruno, King Pong и Pong, «Лашатеми Кантаре»

Сергей Глазунов, совладелец Gills, Rene, Aster

Мария Гарбут, генеральный директор Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse

Артем Гребенщиков, совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians

Артем Кольчуков, совладелец пивоварни AF brew, ресторана All Grain, создатель фестиваля Lobotomy Day и других

Алексей Крылов, сооснователь ресторанов Nino, Jungle, Gastroli, Ciao!

Марк Лапин, совладелец ресторанов Grecco, бистро-бара MIO, владелец ресторана «Огородники»

Игорь Мельцер, основатель группы La Perla

Эдуард Мурадян, основатель ресторана EM, сооснователь бистро Le Moujik

Марина Наумова, основатель и шеф-повар «Маруся & Co», бренд-шеф и соучредитель ресторанов Mindal Cafe

Артем Перук, совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других

Андрей Перцев, идеолог гастрономического пространства Balagan, ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и Gringo

Игорь Пращенко, управляющий партнер холдинга White Group (входят ресторан «Чайка на воде», сеть Ferma, сеть «Деда Хинкали»)

Валерий Порядин, шеф-повар гастробистро Teya Neo

Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор группы компаний «Теремок»

Мария Смолова, операционный директор бистро, бара и пекарни «Футура»

Михаил Соколов, сооснователь italy&co

Анастасия Решетникова, сооснователь ресторанов ZAZAZU и MON CHOUCHOU

Надежда Третьякова, совладелица и управляющая ресторанов Nordic, Dreva

Борис Тимчук, владелец La Prosciutteria

Антонио Фреза, основатель Fresa’s Restaurant Group: Sea, Signora, FRESA, Marso Polo, KOI, Saviv, Saviv Moscow, Tel Aviv by Saviv.

Александр Шавлиашвили, основатель AGNA GROUP (входят ресторан AGA, Василеостровский и Московский рынки)

Новости компаний Все