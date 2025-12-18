Ресторанный бизнес
1.Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, сооснователи проекта Duoband
2.Арам Мнацаканов, основатель ресторанов Probka, R14, «Rыба на даче», Mama Tuta и других
3.Алексей Буров и Антон Скакодуб, управляющие партнеры ресторанной группы Dreamteam
В голосовании также участвовали
Алексей Алексеев, шеф-повар и совладелец Inner, Itameshi, Futuris, LOTUS bistro
Галина Белоусова, генеральный директор Bronka Restaurant Group (входят Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar St. Petersburg, Hunt, Diamond Club, Hagao)
Хезрет-Арслан Бердиев, шеф и владелец ресторанов Birch и Betulla
Татьяна Винчи, создатель проекта Pavlova
Михаил Георгиевский, владелец Bonch, Bruno, King Pong и Pong, «Лашатеми Кантаре»
Сергей Глазунов, совладелец Gills, Rene, Aster
Мария Гарбут, генеральный директор Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse
Артем Гребенщиков, совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians
Артем Кольчуков, совладелец пивоварни AF brew, ресторана All Grain, создатель фестиваля Lobotomy Day и других
Алексей Крылов, сооснователь ресторанов Nino, Jungle, Gastroli, Ciao!
Марк Лапин, совладелец ресторанов Grecco, бистро-бара MIO, владелец ресторана «Огородники»
Игорь Мельцер, основатель группы La Perla
Эдуард Мурадян, основатель ресторана EM, сооснователь бистро Le Moujik
Марина Наумова, основатель и шеф-повар «Маруся & Co», бренд-шеф и соучредитель ресторанов Mindal Cafe
Артем Перук, совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других
Андрей Перцев, идеолог гастрономического пространства Balagan, ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и Gringo
Игорь Пращенко, управляющий партнер холдинга White Group (входят ресторан «Чайка на воде», сеть Ferma, сеть «Деда Хинкали»)
Валерий Порядин, шеф-повар гастробистро Teya Neo
Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор группы компаний «Теремок»
Мария Смолова, операционный директор бистро, бара и пекарни «Футура»
Михаил Соколов, сооснователь italy&co
Анастасия Решетникова, сооснователь ресторанов ZAZAZU и MON CHOUCHOU
Надежда Третьякова, совладелица и управляющая ресторанов Nordic, Dreva
Борис Тимчук, владелец La Prosciutteria
Антонио Фреза, основатель Fresa’s Restaurant Group: Sea, Signora, FRESA, Marso Polo, KOI, Saviv, Saviv Moscow, Tel Aviv by Saviv.
Александр Шавлиашвили, основатель AGNA GROUP (входят ресторан AGA, Василеостровский и Московский рынки)