Банковская сфера
Светлана Ставицкая, управляющий Санкт-Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк»
В голосовании также участвовали
Михаил Клишин, глава совета директоров АО «Акционерный банк "Россия"»
Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк»
Антон Кузнецов, управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»
Евгений Лотвинов, председатель правления ПАО «Банк "Александровский"»
Владимир Прибыткин, председатель совета директоров АО «Банк ПСКБ»
Оксана Рогалева, председатель правления АО «Банк "Викинг"»
Мария Розанова, и. о. управляющего филиала АО «Фора-Банк» в Санкт-Петербурге
Александр Савельев, председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»
Игорь Самоделов, территориальный директор региона «Санкт-Петербург» ББР-банка
Ренат Сейфетдинов, руководитель макрорегиона «Запад» банка «Уралсиб»
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»