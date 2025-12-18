Банковская сфера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Ставицкая, управляющий Санкт-Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк»

1.Светлана Ставицкая, управляющий Санкт-Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк»

2.Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Банк ПСБ»

3.Ольга Драгомирецкая, первый вице-президент — управляющий по Северо-Западному региону, управляющий филиалом Газпромбанка «Северо-Западный»

В голосовании также участвовали

Михаил Клишин, глава совета директоров АО «Акционерный банк "Россия"»

Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк»

Антон Кузнецов, управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»

Евгений Лотвинов, председатель правления ПАО «Банк "Александровский"»

Владимир Прибыткин, председатель совета директоров АО «Банк ПСКБ»

Оксана Рогалева, председатель правления АО «Банк "Викинг"»

Мария Розанова, и. о. управляющего филиала АО «Фора-Банк» в Санкт-Петербурге

Александр Савельев, председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»

Игорь Самоделов, территориальный директор региона «Санкт-Петербург» ББР-банка

Ренат Сейфетдинов, руководитель макрорегиона «Запад» банка «Уралсиб»

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»