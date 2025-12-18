Продуктовый ритейл

1.Виталий Поздеев, совладелец сети «Семишагофф»

2.Дарья Осиновская, исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятерочка» (X5 Group)

3.Роман Шохин, директор торговой сети «Вингараж»* (бренд группы «Лента»)

В голосовании также участвовали

Константин Арабидис, генеральный директор группы компаний «О’Кей»

Сергей Баранов, генеральный директор сети «Вкустер»

Сергей Беляков, директор дивизиона «Евроспар» в Санкт-Петербурге

Антон Глухов, генеральный директор ритейлера Stopexpress

Игорь Кайтмазов, дивизионный директор группы «Лента» по Северо-Западу*

Ольга Князева, директор дивизиона «Санкт-Петербург» сети «Азбука вкуса»

Ольга Колганова, управляющий директор группы округов «Северо-Западный» розничной сети «Магнит»**

Александр Леденев, региональный директор по Северо-Западному округу сети Metro Cash & Carry

Алексей Лейзерович, директор Северо-Западного филиала торговой сети «Верный»

Александр Мышинский, совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Реалъ»

Виктория Раскова, директор дивизиона «СПб Север» ГК «Дикси» (входит в сеть «Магнит»)**

Ольга Яковлева, региональный директор «АШАН Ритейл Россия» по региону «Север»

*По рекомендации агентства INFOline включен аффилированный бренд как динамично развивающаяся сеть в регионе. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается

**Включены оба игрока, так как жюри указывает на недостаток в списке одного из них. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается