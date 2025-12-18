Лизинг
Артем Алешкин, генеральный директор ООО «Интерлизинг» (с февраля 2025 года)
Фото: Пресс-служба ООО «Интерлизинг»
2.Михаил Жарницкий, генеральный директор ГК «Балтийский лизинг» и АО «ГИЛК»
Анна Новичкова, региональный директор региона «Север» лизинговой компании Carcade
3.Денис Кассич, директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Санкт-Петербурге
В голосовании также участвовали
Олег Ануфриев, генеральный директор АО «Зест»
Дмитрий Белодед, региональный директор управления продаж департамента по продажам продуктов автолизинга АО «ВТБ Лизинг»
Владимир Белых, генеральный директор АО «Северная Венеция»
Татьяна Донченко, генеральный директор ООО «ТСС-Лизинг»
Дмитрий Ефремов, заместитель генерального директора ООО «ДельтаЛизинг»
Дмитрий Кочергин, генеральный директор ЗАО «Альянс-Лизинг»
Денис Левицкий, генеральный директор АО «ЛК "Роделен"»
Максим Логвинов, директор филиала в Санкт-Петербурге ПАО «ЛК "Европлан"»
Екатерина Макарова, руководитель филиала в Санкт-Петербурге ООО «ЮниКредит Лизинг»
Сергей Назаров, руководитель дивизиона продаж «Северо-Запад» ГК «Альфа-Лизинг»
Юлия Николаева, директор ООО «Инавтотрак Лизинг»
Оксана Попова, директор Северо-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»
Юрий Федечкин, генеральный директор ООО «ПТК-лизинг»