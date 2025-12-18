Автодилеры
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
1.Роман Слуцкий, генеральный директор, совладелец ООО «Аларм-Моторс»
2.Вадим Арустамян, председатель совета директоров ГК «Максимум» (ООО «Автосервис Максимум»)
3.Дмитрий Никитин, генеральный директор АО «Евросиб»
В голосовании также участвовали
Валентин Анкудинов, совладелец ООО «Форсаж»
Евгений Афонин, региональный директор АО «Автодом»
Алексей Безобразов, генеральный директор ООО «Аксель Групп»
Владимир Бронер, совладелец и генеральный директор ООО «Питертракцентр»
Андрей Говор, региональный директор «Ключавто» в Санкт-Петербурге (ООО «ГК "СБСВ-Ключавто"»)
Денис Дамарад, генеральный директор ООО «Группа компаний "Мега-Авто"»
Александр Ефимов, генеральный директор АО «Питер-Лада»
Татьяна Зеленская, совладелец ГК «Автопродикс»
Евгений Иванов, директор подразделения продаж автомобильного холдинга Major Auto в Санкт-Петербурге
Василий Индюков, генеральный директор ООО «Автопортрет СПб-Юг», ООО «Автопортрет Лахта»
Виктория Исакова, генеральный директор ГК «Вагнер»
Сергей Моренков, председатель совета директоров ГК «СКСР»
Владислав Рыдаев, генеральный директор ГК «Терра-Авто»
Максим Сушинский, бенефициар ООО «ГК "Авангард"»
Вадим Сущев, совладелец и генеральный директор ООО «Город русских машин»