Автодилеры

1.Роман Слуцкий, генеральный директор, совладелец ООО «Аларм-Моторс»

2.Вадим Арустамян, председатель совета директоров ГК «Максимум» (ООО «Автосервис Максимум»)

3.Дмитрий Никитин, генеральный директор АО «Евросиб»

В голосовании также участвовали

Валентин Анкудинов, совладелец ООО «Форсаж»

Евгений Афонин, региональный директор АО «Автодом»

Алексей Безобразов, генеральный директор ООО «Аксель Групп»

Владимир Бронер, совладелец и генеральный директор ООО «Питертракцентр»

Андрей Говор, региональный директор «Ключавто» в Санкт-Петербурге (ООО «ГК "СБСВ-Ключавто"»)

Денис Дамарад, генеральный директор ООО «Группа компаний "Мега-Авто"»

Александр Ефимов, генеральный директор АО «Питер-Лада»

Татьяна Зеленская, совладелец ГК «Автопродикс»

Евгений Иванов, директор подразделения продаж автомобильного холдинга Major Auto в Санкт-Петербурге

Василий Индюков, генеральный директор ООО «Автопортрет СПб-Юг», ООО «Автопортрет Лахта»

Виктория Исакова, генеральный директор ГК «Вагнер»

Сергей Моренков, председатель совета директоров ГК «СКСР»

Владислав Рыдаев, генеральный директор ГК «Терра-Авто»

Максим Сушинский, бенефициар ООО «ГК "Авангард"»

Вадим Сущев, совладелец и генеральный директор ООО «Город русских машин»

