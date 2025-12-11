Главные новости за 11 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму.

Пассажиропоток на московском направлении в аэропорту Пулково в 2025 году сократился примерно на 15% на фоне временных ограничений полетов, вводившихся из-за угроз БПЛА. Общий пассажиропоток Пулково по итогам 2025 года, по предварительной оценке, останется на уровне прошлого года.

В период действия ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принял 16 самолетов в качестве запасной воздушной гавани. В их числе оказался правительственный рейс, на котором летел премьер-министр Армиении Никол Пашинян. Севший в Петербурге рейс Шарм-эш-Шейх – Москва отменили. При этом более 2000 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Пулково в столицу.

«Почта России» не отказалась от планов продать признанное объектом культурного наследия (ОКН) здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге, несмотря на отмену предыдущих торгов. Подробнее о планируемой продаже здания Главпочтамта — в материале «Ъ Северо-Запад» «Адресат не проживает».

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Петербурга предоставит поручительства четырем компаниям на общую сумму 86,5 млн рублей, что позволит им привлечь банковское финансирование в размере 215 млн рублей.

По состоянию на 18:00 11 декабря в Вологодской области без электричества остаются около 4,8 тыс. жителей в 169 населенных пунктах. Накануне около 15 тыс. жителей Вологодской области лишились доступа к электричеству из-за непогоды.

Похоронная сфера Вологодской области будет унифицирована и перейдет под контроль властей области. Это делается, чтобы декриминализировать сферу, сделать ее прозрачной и не допускать наживы коммерсантов на трагедиях, заявил губернатор Георгий Филимонов.

Мундепа Невского округа Сергея Николаева госпитализировали после пожара на Правобережном рынке. У него диагностировали отравление угарным газом. Подробнее о случившемся накануне пожаре — в материале «Ъ Северо-Запад» «Полное разбазаривание».

Председатель комитета по строительству Ленобласти Виталий Лазуткин может покинуть свой пост в ближайшее время. На его место рассматривается кандидатура нынешнего главы комитета по топливно-энергетическому комплексу Егор Никитенко. Среди причин вероятной отставки Виталия Лазуткина — тот факт, что под его руководством в 2025 году комитет получил один из худших показателей по исполнению бюджета — около 40%.

Полиция составила более 1200 протоколов на курьеров из-за нарушений ПДД в Петербурге и Ленобласти. Инспекторы ГАИ изъяли 453 транспортных средства. Возбуждено 15 уголовных дел, 11 из них по статье о взятке. Остальные — за использование поддельных документов.

В Петербурге на улице Маршала Казакова прорвало тепломагистраль. В результате инцидента пострадали двое прохожих. Один из них госпитализирован, другого отпустили домой после оказания психологической помощи.