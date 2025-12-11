Фонд Смольного обеспечит четырем предприятиям кредиты на 215 млн рублей

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга предоставит поручительства четырем компаниям на общую сумму 86,5 млн рублей, что позволит им привлечь банковское финансирование в размере 215 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поддержку получат предприятия, работающие в сферах монтажа стальных строительных конструкций, торговли электронным и телекоммуникационным оборудованием, оптово-розничной торговли кормами для форелевых хозяйств, а также агрокультурной продукцией.

Фонд выступает поручителем по кредитам и банковским гарантиям для малых и средних предприятий (МСП) в случаях, когда компаниям не хватает собственного залогового обеспечения. Поручительство может достигать 100 млн рублей, но не более 50% суммы обязательств заемщика.

По данным Смольного, в 2025 году с использованием поручительств фонда малый и средний бизнес города привлек кредиты и гарантии более чем на 12,6 млрд рублей. Средняя сумма поручительства составила 19 млн рублей, что на 23% выше показателя прошлого года.

С 2007 года в рамках программы выдано свыше 6,8 тыс. поручительств на 60,8 млрд рублей, общий объем обеспеченного таким образом финансирования превысил 172 млрд рублей. Сейчас в городе действует около 386 тыс. субъектов МСП, в которых занято более 2 млн человек.

Артемий Чулков