РАД отменил торги по продаже здания Главпочтамта в Петербурге

АО «Российский аукционный дом» спустя пять дней после старта приема заявок на участие в торгах объявил об отмене аукциона по продаже комплекса на Почтамтской улице, дом 9, литера А в Санкт-Петербурге. Они были запланированы на 16 января.

На сайте интернет-площадки опубликовали извещение об отмене торгов. В документе указали, что аукцион закрыт на основании письма АО «Почта России» от 1 декабря. Содержание обращения не раскрывается.

Подробнее о планируемой продаже здания Главпочтамта — в материале «Ъ Северо-Запад» «Адресат не проживает».

Татьяна Титаева