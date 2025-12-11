Глава комстроя Ленобласти может уйти в отставку из-за низких показателей

Председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин может покинуть свой пост в ближайшее время. На его место рассматривается кандидатура нынешнего главы комитета по топливно-энергетическому комплексу Егор Никитенко, пишет 47news со ссылкой на источник в правительстве.

Среди причин вероятной отставки Виталия Лазуткина — тот факт, что под его руководством в 2025 году комитет получил один из худших показателей по исполнению бюджета — около 40%.

Так, среди объектов, которые не сданы или вероятно не будут сданы в срок, несмотря на обязательства регионального правительства, школы, детские сады, медучреждение и спорткомлекс — всего более 20 строек. Степень освоения бюджета по некоторым из них составляет 0%.

Издание отмечает, что ожидать новых назначений в областных комитетах стоит на следующей неделе, когда глава региона Александр Дрозденко вернется из рабочей поездки в Китай.

Артемий Чулков