Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой на Маршалла Казакова

Вечером 11 декабря по адресу: Маршала Казакова, 12/2 прорвало тепломагистраль, бьет фонтан горячей воды. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество «Питер» в соцсести «ВКонтакте» Фото: Сообщество «Питер» в соцсести «ВКонтакте»

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что проводят работы по отключению тепломагистрали. В результате инцидента двое прохожих получили ожоги, им оказана медицинская помощь. Компания готова возместить ущерб, нанесенный здоровью и имуществу граждан.

«Сроки ремонтных работ по нормативу, учитывая диаметр трубопровода, 24 часа, но специалистыпостараются завершить работы в максимально сжатые сроки и приложат все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения»,— отмечается в сообщении «Теплосети».

В связи с аварийными работами изменены маршруты двух трамваев. Трамвай № 56 направлен: от конечной станции «Северная верфь» по проспекту Стачек до «Проспекта Стачек, 111». Трамвай № 60 проследует по проспекту Стачек, далее — по Петергофскому шоссе.

Прокуратура Кировского района устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также собственную проверку начал СКР.

Артемий Чулков