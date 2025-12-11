Севший в Пулково из-за БПЛА рейс Шарм-эш-Шейх – Москва отменили

Рейс 4S 3313 Шарм-эш-Шейх – Москва авиакомпании Red Sea Airlines, приземлившийся в Пулково утром 11 декабря из-за закрытия воздушного пространства столицы, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аэропорт Пулково принял рейс в качестве запасного аэродрома в 5:00. После открытия воздушного пространства самолет начал готовиться к вылету во Внуково, пассажиры ожидали вылета на борту.

В 9:55 в аэропорту назначения вновь ввели ограничения, и экипаж принял решение об отмене рейса. Пассажиров доставили в терминал автобусами к 11:20, после чего выдали им багаж. Авиакомпания предложила самостоятельно приобрести билеты до Москвы на любом удобном виде транспорта с последующей компенсацией.

Ранее сообщалось, что в период действия ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принял 16 самолетов в качестве запасной воздушной гавани. В их числе оказался правительственный рейс, на котором летел премьер-министр Армиении Никол Пашинян.

Артемий Чулков