Около 15 тыс. жителей Вологодской области остались без электричества из-за непогоды

По данным 10:30 10 декабря из-за погодных условий в Вологодской области без электричества 11,38 тыс. жителей в 390 населенных пунктах в зоне ответственности «Россетей» и еще около 4 тыс. человек в 22 населенных пунктах — на сетях Вологодской областной энергетической компании (ВОЭК). Об этом сообщил в Telegram губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на доклад заместителя главы региона Евгении Мазановой.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 8:00, в зоне «Россетей» отключения фиксировались у 10,07 тыс. жителей в 333 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения к 10:30 «Россети» увеличили число аварийно-восстановительных бригад до 41 — всего 120 человек и 43 единицы техники.

На сетях ВОЭК работают 11 бригад (30 человек и 11 единиц техники), задействованы две дизель-генераторные установки. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — к 20:00 10 декабря.

В регионе наблюдаются снегопады, циклон смещается с западной части области на центр и восток, ожидаются налипание мокрого снега на провода и гололед.

Артемий Чулков