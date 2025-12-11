Пулково 11 декабря принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэропорта

На период действия ограничений на прием и вылет самолетов в аэропортах Москвы Пулково в качестве запасной воздушной гавани принял 16 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Самолеты перенаправляли также в Нижний Новгород и Казань. После снятия ограничения в Пулково начали готовиться к оправке рейсов в Москву. По состоянию на 11:00 из Петербурга вылетели девять бортов.

Из-за ситуации с ограничениями отменили свыше 30 рейсов из Петербурга в Москву. Пассажиров отправят в столицу в другое время.

Проверку соблюдения прав пассажиров инициировали в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По информации ведомства, вылететь в Москву вовремя не смогли более 2000 человек.

Татьяна Титаева