Самолет премьера Армении сел в Пулково из-за закрытия неба над Московой
Правительственный борт премьер-министра Армиени Никола Пашиняна ночью 11 декабря сел в Пулково. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Самолет вылетел в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту Пулково»,— рассказала госпожа Багдасарян.
Утром Никол Пашинян отправился в Москву, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, отметила пресс-секретарь.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 11 декабря Пулково принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэропорта.